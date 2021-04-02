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Состоится пресс-конференция, посвященная XV Международному театральному фестивалю «Науруз»

Состоится пресс-конференция, посвященная XV Международному театральному фестивалю «Науруз»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 02.04.2021 0 6

7 апреля в 14.00 в конференц-зале Министерства культуры Республики Татарстан (4-й этаж) состоится пресс-конференция, посвященная XV Международному театральному фестивалю «Науруз», который состоится в Казани с 7 по 13 июня 2021года.

Спикеры пресс-конференции:
Ирада Аюпова – министр культуры Республики Татарстан;
Фарид Бикчантаев – художественный руководитель фестиваля “Науруз”, главный режиссер ТГАТ им. Г.Камала, председатель Союза театральных деятелей РТ;
Ильфир Якупов – директор фестиваля “Науруз”, директор ТГАТ им. Г.Камала.

Приглашаем вас принять участие в информационном освещении данного мероприятия. Аккредитация на мероприятие проходит по электронной почте [email protected], [email protected] и по телефонам 264-73-98, 293-83-18, 8927-446-45-42. В письме просим указать наименование СМИ, ФИО журналиста, номер телефона.

mincult.tatarstan.ru

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