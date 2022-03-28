Сабинцы успешно выступили в Всероссийском фестивале «Золотое наследие-Алтын Мирас».

27 марта в г. Казань прошел Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества «Золотое наследие-Алтын Мирас».

В этом конкурсе из Сабинской ДШИ приняли участие и показали хорошие результаты учащиеся музыкального, хореографического и художественного отделений.

Итоги конкурса:

В номинации «хореография»:

Хореографический коллектив «Яшьлек» (рук.Мубаракзянова А.З.) -ГРАН-ПРИ;

Хореографический коллектив «Асылташ» (рук.Гариова Г.М.) –Лауреат 1 степени;

В номинации «инструментальное исполнительство»:

Ансамбль баянистов Гайсин Н.-Хайриев И.-Хузин Р. (рук.Фатыхова Р.Г.) -Лауреат 1 степени;

Ансамбль баянистов Гайсин Н.-Хайриев И. (рук.Фатыхова Р.Г.) -Лауреат 2 степени;

В номинации «декоративно-прикладное творчество »:

Байрамова Залия-Лауреат 1 степени (рук.Газизова Г.Р.);

Шарафиев Рузаль-Лауреат 2 степени (рук.Газизова Г.Р.);

Фазулзянова Айгуль-Дипломант 1 степени (рук.Газизова Г.Р.);

Мубаракзянова Алсу-Дипломант 2 степени (рук.Газизова Г.Р.);

Шайдуллина Наиля-Лауреат 3 степени (рук.Галиева Э.Р.);

Шакирзянова Диля-Лауреат 3 степени (рук.Галиева Э.Р.).

Самигуллина Залия-Дипломант 3 степени (рук.Галиева Э.Р.);

Поздравляем учащихся и их преподавателей с победой.

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