Сабинцы успешно выступили в Всероссийском фестивале «Золотое наследие-Алтын Мирас».

27 марта в г. Казань прошел Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества «Золотое наследие-Алтын Мирас».
В этом конкурсе из Сабинской ДШИ приняли участие и показали хорошие результаты учащиеся музыкального, хореографического и художественного отделений.
Итоги конкурса:
В номинации «хореография»:
Хореографический коллектив «Яшьлек» (рук.Мубаракзянова А.З.) -ГРАН-ПРИ;
Хореографический коллектив «Асылташ» (рук.Гариова Г.М.) –Лауреат 1 степени;
В номинации «инструментальное исполнительство»:
Ансамбль баянистов Гайсин Н.-Хайриев И.-Хузин Р. (рук.Фатыхова Р.Г.) -Лауреат 1 степени;
Ансамбль баянистов Гайсин Н.-Хайриев И. (рук.Фатыхова Р.Г.) -Лауреат 2 степени;
В номинации «декоративно-прикладное творчество »:
Байрамова Залия-Лауреат 1 степени (рук.Газизова Г.Р.);
Шарафиев Рузаль-Лауреат 2 степени (рук.Газизова Г.Р.);
Фазулзянова Айгуль-Дипломант 1 степени (рук.Газизова Г.Р.);
Мубаракзянова Алсу-Дипломант 2 степени (рук.Газизова Г.Р.);
Шайдуллина Наиля-Лауреат 3 степени (рук.Галиева Э.Р.);
Шакирзянова Диля-Лауреат 3 степени (рук.Галиева Э.Р.).
Самигуллина Залия-Дипломант 3 степени (рук.Галиева Э.Р.);
Поздравляем учащихся и их преподавателей с победой.