В татарском центре г. Кургана прошёл фестиваль праздников народов

В татарском центре г. Кургана прошёл V межрегиональный фестиваль календарных праздников народов Курганской области «Зауральские версты», приуроченный к Году культурного наследия народов России.

В фестивале принимали участие национальные творческие коллективы и отдельные исполнители, мастера декоративно-прикладного искусства и национальной кухни.

Целинный округ представили декоративно – прикладное искусство и национальную кухню (Трехозёрский СДК), национальную кухню и номера художественной самодеятельности (вокальная группа «Ахирэтлэр», Дубровинский СДК).

Участники награждены дипломами:

2 степени за выставку декоративно-прикладного искусства,

лауреата 1 степени в номинации национальной кухни,

3 степени в номинации “Художественная самодеятельность”.

Центр татарской культуры Курганской области