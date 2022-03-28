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В татарском центре г. Кургана прошёл фестиваль праздников народов

В татарском центре г. Кургана прошёл фестиваль праздников народов

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 28.03.2022 0 10

В татарском центре г. Кургана прошёл V межрегиональный фестиваль календарных праздников народов Курганской области «Зауральские версты», приуроченный к Году культурного наследия народов России.

В фестивале принимали участие национальные творческие коллективы и отдельные исполнители, мастера декоративно-прикладного искусства и национальной кухни.

Целинный округ представили декоративно – прикладное искусство и национальную кухню (Трехозёрский СДК), национальную кухню и номера художественной самодеятельности (вокальная группа «Ахирэтлэр», Дубровинский СДК).

Участники награждены дипломами:

  • 2 степени за выставку декоративно-прикладного искусства,
  • лауреата 1 степени в номинации национальной кухни,
  • 3 степени в номинации “Художественная самодеятельность”.

Центр татарской культуры Курганской области

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