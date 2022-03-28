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“Учитель года 2022” Ульяновской области – учитель химии Губернаторского лицея №101 Тимур Артыков

“Учитель года 2022” Ульяновской области – учитель химии Губернаторского лицея №101 Тимур Артыков

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 28.03.2022 0 10

Ульяновске завершился областной этап всероссийского конкурса «Учитель года-2022». Победителем стал учитель химии Губернаторского лицея № 101 имени Народного учителя Ю.И. Латышева при УлГПУ, кандидат педагогических наук Тимур Борисович Артыков.

Второе место занял учитель физики   средней школы № 52 города Ульяновска Рустам Ринатович Айнулин, а третье –   учитель истории и обществознания Стемасской средней школы Вешкаймского района Анна Ивановна Курицына.

Надо отметить, что на счету Тимура Артыкова уже есть победа во всероссийском профессиональном конкурсе. В ноябре 2021 года он вошел в число призеров I Всероссийской профессиональной олимпиады для учителей естественных наук «ДНК науки» в направлении «Химия». Теперь талантливому педагогу предстоит защищать честь Ульяновской области на заключительном всероссийском этапе конкурса «Учитель года-2022».

ulspu.ru

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