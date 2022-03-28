Аксубаевцы отметили праздник весеннего равноденствия «Науруз»

Праздник проводов зимы и встречи нового полевого сезона «Науруз» отметили на центральной площади райцентра звонкими песнями и зажигательными танцами. Артисты района подготовили театрализованное представление, согласно которому все ждали пробуждения природы после зимней спячки. Госпожа Весна не заставила себя долго ждать. Она уверенно вступила в свои права, принеся с собой проросшее семя пшеницы – главный атрибут праздника Навруз.

Жители района танцевали под знакомые песни, наслаждались игрой на музыкальных инструментах в исполнении ансамбля баянистов «Аксубай егетләре». Весело и задорно аксубаевцы принимали участие в подвижных играх. Сюрпризом программы стала певица из Казани Чулпан Юсупова.

Гостей угощали традиционной кашей, чаем с блинами, хворостом, чак-чаком. На главной сцене райцентра с поздравлениями выступил заместитель главы района Ильшат Загидуллин.

– «Науруз» означает новый день, новые начинания. Как вы знаете, прошлый год у нас в целях сохранения и развития культуры, традиций народов, проживающих в нашей республике, был объявлен годом народного единства. И поэтому мы так весело отмечаем каждый национальный праздник, возрождаем старые традиции. Этот праздник – не исключение, – отметил он. – Хочется поблагодарить наших артистов, которые подарили нам сегодня такой праздник. Желаю всем здоровья, счастья и благополучия, мирного неба над головой.

В рамках мероприятия состоялось награждение участников конкурса «Секреты Аксубаевского треугольника». Третье место заняли представители Детской школы искусств и районного Дома культуры, второе – краеведческого музея. Победителями стали сотрудники центральной библиотеки. Все награждены грамотой и денежным сертификатом.

aksubayevo.ru