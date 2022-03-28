В Ярославле прошел концерт, посвященный 100 летию со дня рождения композитора Рустема Яхина

Важным направлением в деятельности Региональной национально-культурной автономии татар Ярославской области является популяризация татарского языка, художественных и духовных ценностей. В связи с чем наша организация проводит и принимает участие в различного рода мероприятиях, пропагандирующих культуру, традиции и быт татарского народа.

7 марта 2022 г. на сцене ДК «Магистраль», при поддержке Мэрии города Ярославля, произошло значимое событие в области культуры – Сольный концерт лауреата Международных конкурсов Эльвиры Карулиной, посвященный 100 летию со дня рождения советского композитора Рустема Яхина.

В концерте также, при содействии Министерства культуры Республики Татарстан, приняли участие солисты Театра танца «Сайдаш» из города Казани Гузель Ахмедзянова и Евгений Никитин. Своим выступлением представители Казани не только на высоком уровне украсили концерт, но и поспособствовали многочисленной многонациональной аудитории города Ярославля глубже познакомиться с культурой татарского народа в ее различных аспектах, насладиться красотой и уникальностью национальных танцев, нарядов, музыки.

Благотворительный Вечер памяти Рустема Яхина, с демонстрацией документального фильма о жизни и творчестве великого композитора и исполнением его лирических песен и романсов в исполнении замечательной ярославской певицы Эльвиры Карулиной и солистов класса сольного пения «Магистраль опера», НСК Академического хора «Вдохновение», с зажигательными танцами гостей из города Казани, с ведущим Маратом Яфясовым, выступления ярославца Рустема во время интерактива с залом прошел в очень теплой атмосфере и вызвал самые восторженные отзывы многочисленных зрителей.