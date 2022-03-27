Воспитателем года Татарстана признана Рената Хабибуллина

Награды победителю и призерам вручила депутат Госсовета Татарстана Людмила Рыбакова. «В системе дошкольного образования работают педагоги, которые с нежностью и осторожностью воспитывают наших детей», — сказала она.

Депутат Госсовета РТ Римма Ратникова поблагодарила педагогов за то, что они «приняли вызов участвовать в этом конкурсе и достойно выдержали испытания».

«Вы в этом зале, а значит — вы лучшие. Вы все победители, — отметила она. — Давайте бороться за то, чтобы поднять нашу систему образования еще на более высокий уровень».

Республиканский конкурс «Воспитатель года-2022» состоял из трех этапов — муниципального, зонального, а также финального, в котором приняли участие 20 лучших педагогов.

В этом году в зональном этапе конкурса участвовали 107 педагогов детских садов, среди них — воспитатели, музыкальные руководители, логопеды, психологи и инструкторы по физической культуре.

Абсолютный победитель конкурса на звание лучшего по профессии получает денежный приз в размере 100 тыс. рублей.

Конкурс направлен на профессиональное и личностное развитие педагогов, работающих в дошкольных образовательных организациях, на выявление и поддержку талантливых воспитателей, распространение их передового опыта.

Церемония награждения победителей конкурсов «Воспитатель года», «Учитель года», «Лучший учитель татарского языка и литературы» и «Лучший педагог-организатор основ безопасности жизнедеятельности» проходит в культурном центре «Сайдаш» Казани.

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