Самарские шашисты стали чемпионами мира по русским шашкам

21 августа 2021 года в Каппадокии (Турция) прошли два престижных турнира по русским шашкам (шашки 64) – личный чемпионат Европы среди мужчин и женщин и командный чемпионат мира. Мочалеевская команда Самарской области заняла первое место в командном турнире.

В составе сборной Приволжского федерального округа выступал кандидат в мастера спорта, чемпион мира по русским шашкам, член Национального совета Всемирного конгресса татар, президент Самарской региональной творческой общественной организации “Дуслык” Фахрутдин Канюкаев, ставший в третий раз чемпионом мира по шашкам.

Искренне поздравляем!