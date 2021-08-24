tatruen
Главная / Новости / Самарские шашисты стали чемпионами мира по русским шашкам
Самарские шашисты стали чемпионами мира по русским шашкам

Самарские шашисты стали чемпионами мира по русским шашкам

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 24.08.2021 0 20

21 августа 2021 года в Каппадокии (Турция) прошли два престижных турнира по русским шашкам (шашки 64) – личный чемпионат Европы среди мужчин и женщин и командный чемпионат мира. Мочалеевская команда Самарской области заняла первое место в командном турнире.

В составе сборной Приволжского федерального округа выступал кандидат в мастера спорта, чемпион мира по русским шашкам, член Национального совета Всемирного конгресса татар, президент Самарской региональной творческой общественной организации “Дуслык” Фахрутдин Канюкаев, ставший в третий раз чемпионом мира по шашкам.

Искренне поздравляем!

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.