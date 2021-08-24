Сотрудники «Болгар радиосы» провели VI велоэстафету по маршруту Казань — Болгар

Сотрудники «Болгар радиосы» вместе с популярными представителями татарской эстрады 18 августа провели VI велоэстафету по маршруту Казань — Болгар.

Ровно в 5 часов утра журналисты и артисты отправились в путь. Начальной точкой мероприятия стал Казанский Кремль, где участники велоэстафеты возложили цветы к памятнику Мусе Джалилю и исполнили песню «Туган тел».

Первыми на велосипедах поехали Ильфар Каримов, Ильшат Вакказов, Данил Гиниятов, Ландыш Нигматзянова, Диля Нигматуллина, Динара Ряхимова, Рината Тэй, Артур Фаляхов, Айнур Ахметов и Фаил Гимадов. Каждые 10 километров участники менялись местами, передавая символ эстафеты — золотой микрофон своим коллегам.

Исполнительный директор ТНВ, заместитель главного редактора Данил Гиниятов участвует в этом проекте уже пятый год. «Веломарафон — народный проект. Один из самых успешных проектов „Болгар радиосы”. Он связан с историческим местом — Великим Болгаром, а также с именем радио. Каждый год ты надеешься на лучшие погодные условия. На то, что ветер будет твоим помощником, но, как правило, оказывается наоборот. Сегодня было жарко, но это не помешало нам получить удовольствие и достойно проехать 200 километров», — прокомментировал он свое участие в мероприятии.

Участники велоэстафеты, не изменяя традициям, двигаясь по маршруту Казань — Болгар, сделали две музыкальные остановки: в селе Ямбухтино Спасского района и в Никольском сельском поселении. Жители Спасского района встретили «Болгар радиосы» хлебом-солью, заметив, что каждый год с нетерпением ждут велоэстафету. Дело в том, что у них есть возможность не только посмотреть концерт, но и поучаствовать в самой акции на этой территории.

Фото: пресс-служба АО «ТРК „Новый Век“»

В Болгаре участников встретил глава Спасского района Татарстана Фаргат Мухаметов. Он поблагодарил радио за организацию этого проекта и выразил надежду на дальнейшее тесное сотрудничество и продолжение доброй традиции проведения велоэстафеты.

Исполнительный директор «Болгар радиосы» Наиля Хайдарова также выразила благодарность всем участникам мероприятия и гостеприимному народу Спасского района. «Каждый год нас встречают с большим почетом: хлебом и солью, с большой подготовкой. Двенадцать часов дороги в 35-градусную жару мы проехали на одном дыхании, зная, что нас здесь ждут. Так же хочется отметить, [что] среди встречающих, зрителей концерта было очень много детей, которые катались с нами на велосипедах, подпевали нашим артистам. Дети — наше будущее, и мы рады, что они искренне принимают участие в наших проектах», — сказала она.

Фото: пресс-служба АО «ТРК „Новый Век“»

Поездка завершилась большим концертом в Болгаре. Непрерывные аплодисменты восторженных зрителей оставили приятное послевкусие и желание снова и снова приезжать сюда с этим проектом.

В концерте поучаствовали такие звезды татарской эстрады, как Салават Миннеханов и Гузэлем, Азат Фазлыев, Dj Radik и Айрат Сафин, Рината Тэй, Ризат Рамазанов, Гульнара Габидуллина, Динара Ряхимова, Диля Нигматуллина, Илназ Бах и Гузель Идрисова, а также Ландыш Нигматзянова.

tatar-inform.ru