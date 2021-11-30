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Самарцев приглашают принять участие в IX Международной олимпиаде по татарскому языку

Самарцев приглашают принять участие в IX Международной олимпиаде по татарскому языку

в Новости, Слайдер, Образование, Соотечественники, 30.11.2021 0 2

Министерство образования и науки Республики Татарстан информирует о проведении дистанционного этапа IX Международной олимпиады по татарскому языку.
Участниками дистанционного этапа олимпиады являются:

  • обучающиеся и студенты зарубежных стран;
  • обучающиеся воскресных школ субъектов Российской Федерации (кроме Республики Татарстан). Обращаем Ваше внимание на то, что в данную категорию относятся воскресные школы при татарских центрах и организациях.
  • студенты образовательных организаций высшего образования Республики Татарстан и Российской Федерации;
  • студенты профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан и Российской Федерации.

Регистрация участников дистанционного этапа олимпиады на портале Казанского (Приволжского) Федерального университета abiturient.kpfu.ru проводится c 01 по 15 декабря 2021 года.

Дистанционный этап олимпиады проводится на базе компьютерных классов школ/вузов или «домашних» компьютеров участников олимпиады 21 декабря 2021 года.

К Интернет-тестированию допускаются все зарегистрированные на портале К(П)ФУ abiturient.kpfu.ru в установленные сроки и четко заполнившие все необходимые поля в соответствии с инструкцией.

Координаты организаторов:
Оргкомитет: +7-843-294-95-89, 294-95-71, 294-95-09, 294-95-10.
Техническая поддержка: +7-843-238-77-11; e-mail: [email protected]

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