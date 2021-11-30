Самарцев приглашают принять участие в IX Международной олимпиаде по татарскому языку

Министерство образования и науки Республики Татарстан информирует о проведении дистанционного этапа IX Международной олимпиады по татарскому языку.
Участниками дистанционного этапа олимпиады являются:
- обучающиеся и студенты зарубежных стран;
- обучающиеся воскресных школ субъектов Российской Федерации (кроме Республики Татарстан). Обращаем Ваше внимание на то, что в данную категорию относятся воскресные школы при татарских центрах и организациях.
- студенты образовательных организаций высшего образования Республики Татарстан и Российской Федерации;
- студенты профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан и Российской Федерации.
Регистрация участников дистанционного этапа олимпиады на портале Казанского (Приволжского) Федерального университета abiturient.kpfu.ru проводится c 01 по 15 декабря 2021 года.
Дистанционный этап олимпиады проводится на базе компьютерных классов школ/вузов или «домашних» компьютеров участников олимпиады 21 декабря 2021 года.
К Интернет-тестированию допускаются все зарегистрированные на портале К(П)ФУ abiturient.kpfu.ru в установленные сроки и четко заполнившие все необходимые поля в соответствии с инструкцией.
Координаты организаторов:
Оргкомитет: +7-843-294-95-89, 294-95-71, 294-95-09, 294-95-10.
Техническая поддержка: +7-843-238-77-11; e-mail: [email protected]