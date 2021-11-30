Самарцев приглашают принять участие в IX Международной олимпиаде по татарскому языку

Министерство образования и науки Республики Татарстан информирует о проведении дистанционного этапа IX Международной олимпиады по татарскому языку.

Участниками дистанционного этапа олимпиады являются:

обучающиеся и студенты зарубежных стран;

обучающиеся воскресных школ субъектов Российской Федерации (кроме Республики Татарстан). Обращаем Ваше внимание на то, что в данную категорию относятся воскресные школы при татарских центрах и организациях.

студенты образовательных организаций высшего образования Республики Татарстан и Российской Федерации;

студенты профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан и Российской Федерации.

Регистрация участников дистанционного этапа олимпиады на портале Казанского (Приволжского) Федерального университета abiturient.kpfu.ru проводится c 01 по 15 декабря 2021 года.

Дистанционный этап олимпиады проводится на базе компьютерных классов школ/вузов или «домашних» компьютеров участников олимпиады 21 декабря 2021 года.

К Интернет-тестированию допускаются все зарегистрированные на портале К(П)ФУ abiturient.kpfu.ru в установленные сроки и четко заполнившие все необходимые поля в соответствии с инструкцией.

Координаты организаторов:

Оргкомитет: +7-843-294-95-89, 294-95-71, 294-95-09, 294-95-10.

Техническая поддержка: +7-843-238-77-11; e-mail: [email protected]