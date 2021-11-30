В Казани наградили победителей независимой литературной премии «Глаголица»

Награждению предшествовала пятидневная литературная смена с мастер-классами и увлекательными экскурсиями, в которой приняли участие 120 финалистов конкурса, в том числе из ближнего зарубежья – Молдовы, Казахстана, Киргизии и Украины. С начинающими авторами занимались известные писатели и переводчики. Среди них – Нина Дашевская, Сергей Махотин, Ркаил Зайдулла, Виктор Лунин, Ольга Варшавер, Рустем Галиуллин, Надежда Ажгихина, Алёна Каримова и другие.

Всего в этом году в конкурсе «Глаголица» участвовали почти 1400 авторов из 19 стран. Большинство конкурсантов из России. Лидировали по числу присланных работ Москва, Казань и Санкт-Петербург. В номинации «Билингвы» (для зарубежных авторов, пишущих на русском языке) конкурировали участники из Австралии, Испании, США, Китая, Франции и других стран. В новой номинации «Художественные переводы с русского на татарский и с татарского на русский язык» неплохо показали себя участники из Кайбицкого, Сабинского, Зеленодольского, Елабужского, Спасского и других районов Татарстана. «Количество участников растёт, но самое главное – растёт качество и работ», – отметила на пресс-конференции в «Татар-информе» Ирина Хуснутдинова, председатель благотворительного фонда поддержки детей «Счастливые истории» – учредителя литературной премии «Глаголица».

По словам спикеров, начинающие авторы больше затрагивают в своих произведениях культурную и социальную тематику. «Дети взрослеют, – отметил поэт, прозаик и переводчик Виктор Лунин. – Раньше у них и темы были детские, а сейчас ребята пишут о том, что происходит вокруг. Значит, их это волнует. По-взрос­лому размышляют они и о семейной жизни. Вместе с этим молодые авторы интересуются фольклором. В этом году одна девочка из Австралии написала потрясающий рассказ! Я вижу в этих детях будущих писателей».

«Вообще, я не большой любитель детских конкурсов, но согласилась войти в состав жюри «Глаголицы» по одной простой причине: здесь не просто оцениваются текс­ты, здесь есть возможность вживую общаться и работать с детьми. Мы разбираем их текс­ты, мы даём мастер-классы, и главное для творческого роста ребят закладывается именно в этой доверительной атмосфере, – рассказала известный московский переводчик Ольга Варшавер. – Например, я оцениваю переводы с английского языка и честно скажу: в первые годы были очень слабые работы… Сегодня же глаза разбегаются от хороших переводов. Например, в позапрошлом году девочка из Зеленодольска представила работу, которая затем была опубликована в журнале «Иностранная литература» – том самом, который мы в своё время дрожащими руками доставали из почтового ящика».

Церемония награждения победителей по традиции прошла в театре «Экият». Авторам лучших работ в каждой из 12 номинаций вручили планшеты, «малые библиотеки» из книг, рекомендованных экспертами конкурса, и хрустальных сов – символ «Глаголицы». Всего награды получили около сорока финалистов конкурса.

rt-online.ru