Чемпионат России по корэш пройдет в Казани

Чемпионат России по поясной борьбе корэш пройдет с 3 по 5 декабря в спортивном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Спортсмены будут бороться в десяти весовых категориях от 60 кг до свыше 130 кг.

В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов, которые представят 40 регионов России.

Программа соревнований:

4 декабря – 09:00-17:00 – предварительные схватки во всех весовых категориях;

5 декабря – 09:00-13:00 – полуфинальные и финальные схватки.

Участники от Республики Татарстан:

60 кг – Абрамов Алексей;

65 кг – Минмуллин Ильназ;

70 кг – Фаляхов Ислам;

75 кг – Калимуллин Рафаэль;

80 кг – Калимуллин Ренас;

85 кг – Салахутдинов Раиль;

90 кг – Тухватуллин Ильмир;

100 кг – Рафиков Руслан;

130 кг – Салахов Радик;

Св.130 кг – Зайнуллин Фирдус.

minsport.tatarstan.ru