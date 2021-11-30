Чемпионат России по корэш пройдет в Казани

Чемпионат России по поясной борьбе корэш пройдет с 3 по 5 декабря в спортивном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Спортсмены будут бороться в десяти весовых категориях от 60 кг до свыше 130 кг.
В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов, которые представят 40 регионов России.
Программа соревнований:
4 декабря – 09:00-17:00 – предварительные схватки во всех весовых категориях;
5 декабря – 09:00-13:00 – полуфинальные и финальные схватки.
Участники от Республики Татарстан:
60 кг – Абрамов Алексей;
65 кг – Минмуллин Ильназ;
70 кг – Фаляхов Ислам;
75 кг – Калимуллин Рафаэль;
80 кг – Калимуллин Ренас;
85 кг – Салахутдинов Раиль;
90 кг – Тухватуллин Ильмир;
100 кг – Рафиков Руслан;
130 кг – Салахов Радик;
Св.130 кг – Зайнуллин Фирдус.