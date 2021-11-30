Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров отправится с рабочей поездкой в Республику Башкортостан.

2 декабря он примет участие в открытии памятника легендарной личности Даяну Мурзину – организатору партизанских отрядов, воевавших против фашистов в годы Великой Отечественной войны. Торжественное мероприятие состоится в в Кушнаренковском районе.

Даян Мурзин (1921-2012) – легендарный татарский герой войны, разведчик, командир партизан, герой Чехословакии, почетный гражданин 15 городов Чехии и Словакии. На фронте Великой Отечественной войны был с 22 июня 1941 года. Воевал в составе 10-й стрелковой дивизии в должности командира взвода; командира взвода разведки и командира роты разведки в Ямпольском партизанском отряде «За Родину». В годы войны был командиром интернациональной партизанской бригады оккупированной Чехословакии. О нем снимали фильмы в России, Англии, Германии, Чехии.