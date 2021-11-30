Уроженка Казани представит Россию на конкурсе «Мисс Вселенная – 2021»

Уроженка Казани, которая обладает титулами «Мисс Татарстан — 2019» и «Вице-мисс Россия — 2019», Ралина Арабова стала представительницей РФ на 70-м конкурсе красоты «Мисс Вселенная — 2021». Об этом девушка сообщила в своем Instagram-аккаунте.
Она поедет в израильский город Эйлат уже завтра, 1 декабря, где 12 декабря пройдет финал конкурса. В ходе подготовки ее ожидают занятия хореографией, интервью, фотосъемки и конкурс национального костюма. Арабова выступит в стилизованном татарском национальном наряде.
Отметим, что Арабова является уроженкой Казани, которая на сегодняшний день проживает в Москве. Девушка обучалась флейте в музыкальной школе, является профессиональной пловчихой и лауреатом музыкальных фестивалей.