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Уроженка Казани представит Россию на конкурсе «Мисс Вселенная – 2021»

Уроженка Казани представит Россию на конкурсе «Мисс Вселенная – 2021»

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 30.11.2021 0 12

Уроженка Казани, которая обладает титулами «Мисс Татарстан — 2019» и «Вице-мисс Россия — 2019», Ралина Арабова стала представительницей РФ на 70-м конкурсе красоты «Мисс Вселенная — 2021». Об этом девушка сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Она поедет в израильский город Эйлат уже завтра, 1 декабря, где 12 декабря пройдет финал конкурса. В ходе подготовки ее ожидают занятия хореографией, интервью, фотосъемки и конкурс национального костюма. Арабова выступит в стилизованном татарском национальном наряде.

Отметим, что Арабова является уроженкой Казани, которая на сегодняшний день проживает в Москве. Девушка обучалась флейте в музыкальной школе, является профессиональной пловчихой и лауреатом музыкальных фестивалей.

inkazan.ru

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