Мастер-класс по татарскому танцу пройдёт в Москве

5 декабря в Большом зале Татарского культурного центра пройдёт мастер-класс по татарскому танцу.
Мастер-класс проведёт заслуженный работник культуры Республики Татарстан, руководитель ансамблей «Ильдан» и «Ясмин» Радиф Яваев.
«Научитесь красивому татарскому танцу в сопровождении самих участников ансамбля «Ильдан»», — обещают в коллективе.
В 2010 году танцевальному ансамблю было присвоено звание «Народный коллектив». «Ильдан» — участник крупных российских и зарубежных мероприятий, лауреат престижных конкурсов.
Ранее в октябре в ТКЦ прошёл мастер-класс по башкирскому танцу, его провели солисты Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова. Тогда мастер-класс собрал почти 90 человек.