В Татарстане пройдет Республиканский конкурс Корана среди мусульманских учебных заведений

2 декабря 2021 года в Казани пройдет II Республиканский командный конкурс на знание 30-го джуза Корана среди мусульманских учебных заведений. Мероприятие пройдёт в здании исламского духовно-образовательного центра «Рашида» КИУ (г. Казань, п. Вознесение, ул. Цветочная, 24). Конкурс Корана будет организован в рамках мероприятий по празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

В мероприятии планируется участие 55 шакирдов из 9 мусульманских учебных заведений и 2 центров заучивания Корана. Данный конкурс призван пробудить интерес к чтению и заучиванию Корана среди будущих имамов и хафизов.

Организаторам конкурса является Российский исламский институт при содействии Духовного управления мусульман Республики Татарстан и Фонда поддержки исламской культуры науки и образования.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

– знание 29-й, 30-й частей Корана среди центров заучивания Куръана.

– знание 30-й части Куръана джуза «Амма» среди мусульманских образовательных учреждений РТ.

Конкурс проводится в один этап. Каждому участнику команды члены жюри поочередно дают задание продолжить аят из 29-й или 30-й части Куръана (в зависимости от номинации). Каждый конкурсант может выполнить задание только один раз. Конкурсант, выполняющий задание, должен прочитать не менее 5 строк Корана. Итого получается 5 заданий каждой команде. В конце подчитывается общий балл команды и определяются победители.

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