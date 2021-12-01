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В Уфе издана книга татарского писателя Рустема Галиуллина в переводе на башкирский язык

В Уфе издана книга татарского писателя Рустема Галиуллина в переводе на башкирский язык

в Новости, Слайдер, Культура, Соотечественники, 01.12.2021 0 6

В Уфе издана книга татарского писателя Рустема Галиуллина на башкирском языке «Гипнозсы малай» («Мальчик-гипнотизер»). Автор перевода — Айгиз Баймухаметов, художник — Альбина Такалова. В сборнике собраны увлекательные рассказы для детей школьного возраста.

— Произведения Рустема Галиуллина имеют огромное воспитательное значение, — отметил автор перевода, писатель Айгиз Баймухаметов. — С другой стороны, литература всегда была мостом дружбы наших народов. Рустем Гусманович —  один из талантливых писателей, который популяризирует башкирскую литературу в Татарстане.

Рустем Галиуллин (1987) — известный татарский прозаик, лауреат Государственной молодежной премии Татарстана имени М. Джалиля, кандидат филологических наук, главный редактор журнала «Казан утлары».

bashinform.ru

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