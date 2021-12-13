Самый популярный в мире мусульманский мультфильм «Билал» впервые стартует в эфире на татарском языке

Под занавес Года родных языков и народного единства и в преддверии 1100-летия ислама в Волжской Булгарии телеканал “Хузур ТВ” подготовил к эфиру самый популярный в мире мусульманский мультфильм «Билал» с татарской озвучкой. Сегодня, в 9-й день месяца джумадаль-авваль (13 декабря), по этому случаю прошла пресс-конференция. Во встрече с журналистами приняли участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, заместитель муфтия Татарстана, директор ИД «Хузур» ДУМ РТ Ришат Хамидуллин, главный редактор телеканала «Хузур ТВ» Исмаил Гиндуллин, а также актеры дубляжа, среди которых: Абри Хабриев, Алмаз Сабирзянов, Зульфат Зиннуров, Ильдар Киямов, Аслан Миргаязов.

«Билал» – историко-приключенческий полнометражный анимационный фильм, рассказывающий о биографии знаменитого сподвижника Пророкаﷺ -Билала ибн Рабаха (радыйаллаху анху). Мультфильм уже дублирован на 11 языков мира, теперь он «заговорит» и на татарском для зрителей телеканала «Хузур ТВ».

Участники пресс-конференции отметили высокую значимость и ценность данного проекта и подчеркнули, что мультфильм несет в себе большую воспитательную нагрузку, основан на духовных общечеловеческих ценностях и документальных фактах, а также, что имеет высокую привлекательность для детской аудитории.

В озвучивании фильма участвовали известные артисты и актеры татарского театра: Данияр (Абри) Хабриев, Резеда Салахова, Ильдар Киямов, Зульфат Зиннуров, Алмаз Сабирзянов, а также школьник Аслан Миргаязов. В этом составе они создали 16 голосов для 14 персонажей мультфильма. Билал разговаривает в картине двумя голосами – Абри Хабриева и Аслана Миргаязова.

Перед творческой командой переводчиков, редакторов, звукорежиссеров, укладчиков и дублеров стояла задача по переводу сценария с учетом разных языковых особенностей – фонематических, морфемных, лексических, синтаксических и лингвокультурных. Им предстояло трансформировать речь каждого персонажа на татарский манер и синхронизировать слова героев с их артикуляцией на экране, передать с помощью речи и голоса их характер, уложиться в тайминг речи и передать суть сюжета в соответствии с интеллектуально-возрастным уровнем аудитории. Дубляж был выполнен за 4 месяца. К работе было привлечено 15 специалистов.

По сюжету мультфильма маленький мальчик Билал с детства отличался прекрасным голосом и рос в счастливой семье, окруженный любовью. Он мечтал стать великим воином, но его счастливое детство оборвалось, когда всадники-чужеземцы похитили его вместе с сестрой и продали в рабство. Дети попали в совершенно другой мир, построенный на жадности, жестокости и насилии. Билал вырос в страшном, злом мире, и это закалило его дух. Постепенно он приближается к исполнению своей мечты и вырастает храбрым и справедливым воином и, благодаря своему прекрасному голосу, войдет в историю человечества, как первый муэдзин, призвавший мусульман на коллективный намаз.

Картина «Билал» признана лучшим инновационным мультфильмом на премии BroadcastPRO Middle East, вошла в десятку лучших фильмов 2018 года по версии крупнейшей кинематографической базы IMDb. Трейлер мультфильма в YouTube просмотрели свыше 10 миллионов человек.

В эфир мультфильм «Билал» на татарском языке выйдет на телеканале «Хузур ТВ» 1 января, в дни зимних каникул. Рекомендуется для семейного просмотра.

На сегодняшний день телеканал «Хузур ТВ» вещает в 9 регионах России. В эфире представлены более 200 программ собственного производства, а также художественные фильмы, сериалы, познавательные и детские программы.На официальном канале в YouTube количество подписчиков превысило 1 000 000 человек, более 170 млн. просмотров контента. Смотреть программы «Хузур ТВ» можно на кабельном телевидении, на сайте huzurtv.ru, в бесплатном мобильном приложении из App Store или Google Play.

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