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Трио “Аксубай егетләре” выиграли гран-при музыкального фестиваля- конкурса в Московской области

Трио “Аксубай егетләре” выиграли гран-при музыкального фестиваля- конкурса в Московской области

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 13.12.2021 0 3

XI детский музыкальный конкурс “Музыкальное искусство татарского народа- культурное достояние России” состоявшийся в городе Орезово-Зуево Московской области был посвящен татарским композиторам Назибу Жиганову и Рустему Яхину. Среди участников конкурса из Москвы Казани шести городов Московской области был и ансамбль баянистов “Аксубай егетләре” из Аксубаевского дома культуры ( руководитель Наиля Крайнова)

Выступления аксубаевцев заслужили самые высокие оценки жюри: трио “Аксубай егетләре” ( Ильяс Исмагилов. Никита Семёнов Вадим Липатов) за исполнение фронтовой новеллы “танец джигитов”- гран- при фестиваля. За исполнение произведений Рашита Калимуллина из сборников “Любимая деревня” и “Лесные сказки”: дуэт Семён Крайнев и Глеб Мясников – лауреаты 1 степени: Глеб Мясников (10 лет)- лауреат 1 степени; Семён Крайнов (12 лет)- лауреат 1 степени; Ксения Романова (9 лет)- лауреат 2 степени . Приятным событием фестиваля стало присутствие внучки Мусы Джалиля. Она пригласила трио “Аксубай егетләре” на один из концертов в Татарстане. Участники и победители конкурса посетили главную соборную мечеть Москвы и побывали на экскурсии на Красной Площади . По итогам конкурса трио “Аксубай егетләре” рекомендовано для участия в Днях татарской культуры в Москве.

ГБУ «Таткультресурсцентр»

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