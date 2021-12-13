Во Владивостоке прошел мастер-класс по приготовлению национальных блюд татар и башкир

11 декабря во Владивостоке был проведён мастер-класс по приготовлению национальных блюд татар и башкир. В приготовлении национальных блюд участвовали повара Нафиса Попова, Наталья Пономаренко и Галина Медведева, а также Айдар хазрат Гарифуллин.

Перед началом дегустации приготовленных блюд депутат Заксобрания ПК Тахир Ибашев вручил Почётную грамоту от Думы города Владивостока Лаптевой Гузели Сулеймановне за активное участие в общественной жизни города Владивостока. Затем вручил ценный подарок отцу четверых детей Джамалу хазрату Гарифуллину, переданный для вручения многодетной семье Председателем организации почетных граждан ПК и города Владивостока Морозовой Светланой Сергеевной.

После чаепития для посетителей и гостей была организована экскурсия по Этно-музею татар и башкир, созданного при грантово- финансовой поддержке администрации города Владивостока и Президенских грантов РФ. Посетители и гости ознакомились с культурой и традициями татар и башкир.

Депутат Думы города Владивостока Тахир Ибашев