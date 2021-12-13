«Татарское наследие»: кому принадлежит будущее?

На этот вопрос искали ответ участники Молодежного этнокультурного форума «Татарское наследие», который сегодня завершает свою работу.

Форум стартовал 8 декабря в рамках XIII Школы лидера татарской молодежи, сообщают организаторы мероприятия. Он был организован для знакомства молодежи с историей Татарстана и его ролью в истории России, этническим, культурным и конфессиональным разнообразием татарского народа.

На форуме обсуждались проблемы межнациональных отношений и искали пути их решения через формирование «горизонтальных» социальных связей между участниками из различных регионов России.

На форум были приглашены члены молодежного актива федеральных, региональных национально-культурных автономий в возрасте от 18 до 35 лет.

Для участников этнокультурного форума организованы выступления, лекции, круглые столы, встречи, мастер классы по национальному ремеслу и творческие площадки, экскурсия по памятным и историческим местам Казани и посещение татарского же театра.

Участники форума получили навыки публичного выступления в ходе дискуссии на тему «Лидерства и футуризма. Кому принадлежит будущее?», побывали на выставке национальных изделий и декоративно-прикладного искусства, посвященной этническим, культурным и конфессиональным разнообразиям татарского народа.

idel-tat.ru