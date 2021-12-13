В Альметьевске стартует образовательный проект в рамках конкурсного движения «Тат-АRS-Тан», который объединит юных талантливых исполнителей республики. В образовательном проекте примут участие учащиеся детских школ искусств, средних специальных профессиональных учебных заведений культуры и искусства.

Для участников пройдут мастер-классы по пяти направлениям – по музыкальному, хореографическому, театральному, живописи и декоративно-прикладному искусству.

Проект реализуется Министерством культуры Республики Татарстан совместно с ГБУ «Таткультресурсцентр». Республиканское конкурсное движение детского и юношеского творчества «Taт-ARS-Taн» запускается как ежегодное в целях развития системы дополнительного образования и среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства, выявления и поддержки юных талантливых исполнителей, сохранения и развития лучших традиций классического и национального искусства.

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