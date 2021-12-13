Данис Шакиров отправляется в Санкт-Петербург с рабочей поездкой

Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров отправляется в Санкт-Петербург с рабочей поездкой. 14 декабря здесь состоится открытие Татарского культурного центра. В торжественном мероприятии ожидается участие Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Напомним, в 2020 году Правительством Санкт-Петербурга было выделено помещение в историческом центре города для организации национально-культурного центра. Правительство Республики Татарстан выделило средства и оказало поддержку в осуществлении реставрационных и ремонтных работ данного помещения.

Татарский культурный центр города Санкт-Петербурга стал первой стационарной площадкой для организации деятельности и проведения мероприятий Региональной общественной организацией «Татарская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга».

Деятельность в центре организована по нескольким направлениям. Для татарских фольклорных ансамблей обустроен универсальный вокально-хоровой и хореографический зал, где они смогут проводить репетиции и подготовку своих выступлений. Оборудованы помещения для проведения совещаний, круглых столов, конференций и заседаний.