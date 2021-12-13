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В Баку состоялась премьера фильма о литовских татарах

В Баку состоялась премьера фильма о литовских татарах

в Новости, Слайдер, Культура, Соотечественники, 13.12.2021 0 3

В Баку прошел показ документального фильма “Кольцо верности” (The Ring of Loyalty), организованный посольством Литвы в Азербайджане.

Выступивший на премьере посол Литвы в Азербайджане Эгидиюс Навикас рассказал, что кинофильм повествует о жизни и культурных традициях литовских татар с момента их появления в Великом Литовском княжестве в XIV веке.

Дипломат напомнил, что нынешний год объявлен в Литве Годом истории и культуры литовских татар.

Режиссером фильма является Эдита Милдажите.

Татары Литвы – одно из старейших национальных меньшинств в этой стране. В настоящее время в Литовской Республике проживает около 2500 татар. Большинство литовских татар сосредоточено в Алитусском, Каунасском и Вильнюсском уездах.

В феврале этого года был подписан меморандум о сотрудничестве между Международным фондом тюркской культуры и наследия и посольством Литвы в Азербайджане, предусматривающий взаимный культурный обмен, защиту культурного наследия малочисленных народов Литвы тюркского происхождения – татар и караимов. На премьере от татар Азербайджана принял участие член правления Республиканского общества татарской культуры «Туган тел» Хазрат Руслан Абдикеев.

Наргиз Огтай, Гюльджан Мясоутова

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