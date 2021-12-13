Алия Аглиуллина из Татарстана выиграла «Гран-при» национальной премии «Студент года — 2021»

Студентка из Татарстана Алия Аглиуллина выиграла «Гран-при» Российской национальной премии «Студент года — 2021» среди профессиональных образовательных организаций.

Сегодня объявили имена победителей Российской национальной премии «Студент года» профессиональных образовательных организаций — совместного проекта Российского Союза Молодежи и президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В течение трех дней финалисты боролись за звание лучших в своем деле в 10 номинациях: «Профессионал года», «Председатель совета обучающихся года», «Общественник года», «Староста года», «Творческая личность года», «Спортсмен года», «Добровольческое объединение года», «Патриотическое объединение года», «Студенческий клуб года», «Студенческое медиа года».

Всего участие в премии приняли 400 обучающихся из 69 регионов страны.

Татарстан был представлен во всех номинациях, лучшими признаны в четырех.

На протяжении нескольких дней финалисты прошли конкурсные испытания в онлайн-режиме, включающие индивидуальные и общие задания: самопрезентацию, специальные тестирования, кейсы, открытые уроки, дебаты и ролевые игры.

Кроме того, для отдельных номинаций были предложены по-настоящему уникальные испытания. Например, претендентам на звание лучшего председателя совета обучающихся предстоит пройти испытание под названием «фэйл-конференция». Оно заключается в анализе собственного отрицательного опыта в рамках своей общественной деятельности.

Напомним, премия реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и проходит при информационной поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Список победителей:

Коллективные номинации:

– «Добровольческое объединение года», ПОБЕДИТЕЛЬ — «Пульс жизни ЗМК», Зеленодольский механический колледж, г. Зеленодольск;

– «Студенческое медиа года», ПОБЕДИТЕЛЬ — «Медиацентр МЦК-КТИТС», Международный центр компетенций Казанский техникум информационных технологий и связи, г. Казань;

Индивидуальная номинация:

– «Председатель совета обучающихся года», ЛАУРЕАТ — Юлия Андрианова, Казанский педагогический колледж;

«Гран-при», ПОБЕДИТЕЛЬ — Аглиуллина Алия, Колледж Российсского государственного университета правосудия, г. Казань.

Справка:

Организаторами Премии являются Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи, Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» и Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи».

Премия направлена на выявление, поддержку и продвижение талантливой студенческой молодежи Российской Федерации.

С 2018 года Премия реализуется в формате двух самостоятельных мероприятий: Российская национальная премия «Студент года» профессиональных образовательных организаций и Российская национальная премия «Студент года» образовательных организаций высшего образования.

Ежегодно в мероприятиях проекта принимают участие свыше 15 000 обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Российской Федерации.

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