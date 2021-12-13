Татары Ташкента приняли участие в праздновании Дня принятия гимна Республики Узбекистан

10 декабря 2021 года в Ташкенте на площади Дружбы народов состоялось торжественное мероприятие, посвященное 29-летию принятия Государственного гимна Республики Узбекистан.

В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств, общественных организаций, школьники, студенческая молодежь, спортсмены, активисты национальных культурных центров, в том числе члены Правления и активисты Татарского общественного культурно-просветительного центра (ТОКПЦ) г.Ташкента.

Ровно 29 лет назад, 10 декабря 1992 года был принят закон «О Государственном гимне Республики Узбекистан».

В этом документе говорилось о том, что гимн – это символ государственного суверенитета, и каждому из нас полагается относиться к нему с уважением.

Автором слов гимна стал Герой Узбекистана, народный поэт Абдулла Арипов, музыку к нему написал народный артист, композитор Мутал Бурханов.

Их творение никогда не потеряет своей актуальности для воспитания молодежи, формирования в новых поколениях любви к родине и уважения к истории своей страны, ее национальной самобытности и богатству ее культурного наследия.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан