tatruen
Главная / Новости / Татары Ташкента приняли участие в праздновании Дня принятия гимна Республики Узбекистан
Татары Ташкента приняли участие в праздновании Дня принятия гимна Республики Узбекистан

Татары Ташкента приняли участие в праздновании Дня принятия гимна Республики Узбекистан

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 13.12.2021 0

10 декабря 2021 года в Ташкенте на площади Дружбы народов состоялось торжественное мероприятие, посвященное 29-летию принятия Государственного гимна Республики Узбекистан.

В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств, общественных организаций, школьники, студенческая молодежь, спортсмены, активисты национальных культурных центров, в том числе члены Правления и активисты Татарского общественного культурно-просветительного центра (ТОКПЦ) г.Ташкента.

Ровно 29 лет назад, 10 декабря 1992 года был принят закон «О Государственном гимне Республики Узбекистан».

В этом документе говорилось о том, что гимн – это символ государственного суверенитета, и каждому из нас полагается относиться к нему с уважением.

Автором слов гимна стал Герой Узбекистана, народный поэт Абдулла Арипов, музыку к нему написал народный артист, композитор Мутал Бурханов.

Их творение никогда не потеряет своей актуальности для воспитания молодежи, формирования в новых поколениях любви к родине и уважения к истории своей страны, ее национальной самобытности и богатству ее культурного наследия.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.