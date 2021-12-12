Татарстан передал в школы регионов России более 13 тыс. учебников по татарскому языку

Татарстан в этом году передал в школы российских регионов более 13 тыс. учебников по татарскому языку и литературе на сумму 6 млн рублей. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на заседании Координационного совета по делам соотечественников при Президенте РТ.

«Особое внимание мы уделяем вопросам обеспечения школ регионов учебно-методической литературой за счет средств республики. Только в этом году в субъекты Федерации передано13 636 учебников», — рассказал глава Минобрнауки.

По словам Хадиуллина, в настоящее время совместно с Академией наук РТ и Институтом развития образования республики организована работа по разработке учебников нового поколения по татарскому как государственному языку Татарстана, родному татарскому языку и литературе.

«Заявки на включение в федеральный перечень учебных изданий для начальной школы поданы в Министерство просвещения России. Завершаем подготовку изданий для основной школы. Все эти издания станут доступны и для школ субъектов. Мы ждем решения комиссии при Минпросвещения по включению наших учебников в федеральный перечень», — подчеркнул министр.

По данным мониторингов, в 1081 образовательной организации 28 субъектов РФ изучают татарский язык, в том числе в 24 регионах — в рамках учебных планов (77 755 обучающихся), в 12 регионах — на факультативных занятиях (2039 учащихся), в 18 регионах — на кружковых занятиях (4691 обучающийся).

Кроме того, в российских регионах функционируют воскресные школы по изучению языка, культуры и истории татарского народа. В образовательных организациях субъектов РФ работают свыше 1,1 тыс. учителей татарского языка и литературы.

tatar-inform.ru