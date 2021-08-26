Санкт-Петербург и Республика Татарстан развивают сотрудничество в сфере туризма

В Петербурге, в Центре «Невская Ратуша» состоялся круглый стол на тему «Развитие сотрудничества Санкт-Петербурга и Республики Татарстан в сфере туризма».

В круглом столе приняли участие заместитель Постоянного представителя Республики Татарстан Дамир Сабиров, представители Государственного комитета Республики Татарстан по туризму, туристических организаций и агентств Санкт-Петербурга, СМИ. Стороны рассказали о туристическом потенциале Татарстана и Северной Столицы.

В числе спикеров выступили заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия, директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Городское туристско-информационное бюро» Юрий Богданов и заместитель председателя Государственного комитета по туризму Республики Татарстан Айгуль Балахонцева из Казани в режиме видеосвязи Zoom.

В заключении прошло подписание Соглашения о сотрудничестве между Госкомитетом Республики Татарстан по туризму и Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Также, в рамках круглого стола состоялась рабочая встреча заместителя Постоянного представителя Республики Татарстан Дамира Сабирова с директором Городского туристического бюро Юрием Богдановым по обсуждению вопросов развития внутреннего туризма в наших регионах.

По итогам встречи достигнута договоренность в дальнейшем о проведении совместных круглых столов по развитию межрегиональных связей, созданию новых и приоритетных видов туризма и подписания соглашения о сотрудничестве между Постоянным представительством Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области и Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Городское туристско-информационное бюро».

В 2018 году Санкт-Петербург и Республика Татарстан в рамках сотрудничества в сфере туризма разработали общий экскурсионный маршрут «Дворцы и мечети». Маршрут даёт туристской группе возможность провести 4 дня в городе на Неве, после чего отправиться в Казань. Межрегиональный проект отражает историческое наследие и особенности регионов и способствует развитию внутреннего туризма России. Более подробно о проекте «Дворцы и мечети» можно узнать из информационного буклета, доступного на официальном туристском портале Санкт-Петербурга visit-petersburg.ru

tatspb.tatarstan.ru