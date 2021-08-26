В Санкт-Петербурге проводится конкурс, посвящённый Году родных языков и народного единства»

По инициативе Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области совместно с Ассоциацией татарских творческих деятелей при Постпредстве республики во взаимодействии с Порталом татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Piter.tatar» проводится открытый конкурс детского рисунка «Мы вместе!», посвящённый Году родных языков и народного единства», объявленного в Татарстане в 2021 году.

В рамках конкурса состоялся мастер-класс по акварельной живописи члена СХ России, преподавателя рисунка и живописи с 25-летним стажем Рамзии Шайдиевны Зиннатовой. Встреча юных талантов с известными художниками проводится ежегодно и становится доброй традицией.

Рамзия Шайдиевна также считает, что необходимо сохранить и передать следующим поколениям культурное наследие, воспитывать их на своем опыте. Урок, проведенный заслуженным художником для участников творческого процесса, — это не только урок творческого мастерства, позитивного мышления, но и урок жизни, урок человеческой мудрости и стремления сделать мир еще более прекрасным. Рамзия Шайдиевна отметила одаренность участников мероприятия, их художественные навыки и пожелала им творческих успехов. После мероприятия все участники были запечатлены на совместной фотографии, провели традиционное совместное чаепитие с татарской выпечкой.

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