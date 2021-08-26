В Казани пройдет Всероссийский фестиваль татарского фольклора

28 августа в 17:00 на площади перед культурным центром «Чулпан» откроется Всероссийский фестиваль татарского фольклора «Түгәрәк уен» с вечерней программой «Кичке уен». В концертной программе «Кичке уен» примут участие фольклорные коллективы и исполнители Татарстана.

29 августа в 10:00 пройдет официальное открытие фестиваля. В нем примут участие более 30 фольклорных коллективов и исполнителей из регионов России. После этого будут объявлены лауреаты конкурса.

Фестиваль «Түгәрәк уен» – единственный фестиваль в России, посвященный исключительно аутентичному фольклору татар. Впервые он был проведен Республиканским центром развития традиционной культуры в 2010 г. в Старокулаткинском районе Ульяновской области. В 2020 году конкурс проводился в заочной форме, по видеозаписям номеров участников.

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