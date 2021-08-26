В Казани прошел творческий этап конкурса “Татар кызы”

В культурном центре “Сайдаш” города Казани прошел творческий этап конкурса “Татар кызы”. Открытие полуфинала проекта состоялось вчера во Всемирном конгрессе татар, а в Национальной библиотеке Республики Татарстан был проведен интеллектуальный тур конкурса.

Сегодня же девушки продемонстрировали членам жюри свои таланты в различных видах искусств: участницы удивили безупречным вокалом, зажигательными народными танцами, театрализованными постановками, мастерством художественного слова и витруозной игрой на музыкальных инструментах. Каждая из девушек показала себя с наилучшей стороны.

Членами жюри стали Председатель Исполкома Конгресса татар Челябинской области, Президент дирекции Международного конкурса “Татар кызы” Лена Колесникова, Исполнительный директор дирекции конкурса «Татар кызы» Гузалия Гиниятуллина, Заслуженная артистка Республики Татарстан, оперная певица Илюса Хузина, Заслуженная артистка Республики Татарстан, солистка группы “ЗуЛяйЛя” Ляйсан Закирова, Народная артистка Республики Татарстан, педагог-хореограф Лейсан Хаметова и исполнительный продюсер радио “Тәртип” Айваз Садыров.

Завтра девушкам предстоит посоревноваться в кулинарном конкурсе, а также посетить мастер-класс по тамбурной вышивке и прослушать лекции об истории татар всего мира. Напомним, в полуфинале проекта “Татар кызы” участвуют 32 участницы из регионов России и зарубежья.

Лейсан Хаерова