Саратовской области запустили цикл лекций в рамках подготовки к 1100-летию официального принятия Ислама народами Волжской Булгарии

Культурно-просветительская организация «Возрождение» запустила проект выездных лекций об истории Ислама в России.

Первая лекция состоялась в Энгельсской Соборной мечети. Встречу с ее прихожанами 2 июля 2021 года провел руководитель культурно-просветительской организации «Возрождение» Рустам-хаджи Абдульманов.

В формате мультимедийной презентации мусульмане узнали об основных вехах Ислама в России, а также местах, которые имеют особое значение в истории Ислама в нашей стране. В своем выступлении Рустам-хаджи сделал акцент на Дербент, Волжскую Булгарию и Наровчат.

Серия подобных встреч запланирована на территории Саратовской области в рамках подготовки к 1100-летию официального принятия Ислама народами Волжской Булгарии. В ближайшее время такие лекции пройдут в энгельсской мечети «Абу Ханифа и в Ивантеевском районе.

Стоит отметить, активисты «Возрождения», имамы и прихожане Саратовской Соборной мечети уже посетили такие исторические места, как Сарай-Берке, Увек, Наровчат. Планируются экскурсионно-туристические поездки в Дербент и Булгар для лучшего изучения истории Ислама в России.

Напомним, в 2022 году будет отмечаться 1100-летие официального принятия Ислама народами Волжской Булгарии. По григорианскому летоисчислению это произошло в 922 году на территории современной России.

dumso.ru