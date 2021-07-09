В Татарстане стартовал новый сезон онлайн шоу «Татарстар.Наследие», в котором участникам со всей России предстоит исполнить песни на татарском языке, станцевать под татарскую песню или прочитать стихотворение на татарском языке. Третий сезон содержит идею продвижения татарской культуры и языка, а также сохранения идентичности народа.

До сих пор проходит прием заявок в отборочные этапы, ее можно оставить здесь. К первом выпуску было прислано более 250 заявок со всей России. Из них было отобрано десять участников и лишь пятеро прошли в полуфинал. Во время голосования для зрителей выступила заслуженная артистка Республики Татарстан и автор-исполнитель – Нурзада, а в жюри сидели певица Гузэлем, заслуженная артистка республики, продюсер и композитор Элеонора Калашникова, ведущий и актер Руслан Сабиров и победитель 2-го сезона онлайн шоу «ТАТАРСТАР» Дмитрий Зекунов (DIMAZ).

Планируется провести еще пять отборочных выпусков (14 июля, 21 июля, 28 июля, 4 августа, 11 августа), пять полуфиналов, финал и спец.выпуск. Туда будут приглашены победители для участия в съемках, где они выступят на одной сцене с другими известными артистами Татарстана. Кроме того, будет три приза – iPhone 12 Pro Max за первое место, за второе место – iPhone 12, за третье – iPhone 11.

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