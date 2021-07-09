В Троицке состоялось торжественное открытие бюста поэту Габдулле Тукаю

Сегодня, 9 июля, в городе Троицке состоялось открытие бюста великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

Почетными гостями торжественного мероприятия стали Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, Верховный муфтий России Талгат Таджуддин, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, Председатель исполкома Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова, заместитель руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Ильгиз Халиков и др.

Ильгиз Халиков поприветствовал участников мероприятия от имени заместителя Премьер-министра Татарстана, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева. Также, с приветственным словом к гостям обратился Губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он высоко оценил деятельность татар, проживающих в данном регионе.

Также наши соотечественники возложили цветы к бюсту Габдуллы Тукая.

Напомним, что в Троицке это уже не первое событие, связанное со всенародным признанием творчества поэта. 11 июля 2016 года, в год 130-летия со дня рождения поэта на улице Октябрьской (бывшей улице Оренбургской) в торжественной обстановке была открыта мемориальная доска из гранита на фасаде исторического здания в котором в 1913 году останавливался Габдулла Мухамедгарифович. На улице Октябрьской имя поэта носит Библиотека татарской и башкирской литературы.

Кроме того, сегодня в Троицке проходит научно-практическая конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России».