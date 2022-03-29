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Сбор гуманитарной помощи продолжается

Сбор гуманитарной помощи продолжается

в Новости, Слайдер, Благотворительность, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Официальные материалы, 29.03.2022 0 11

18 марта во время пленарного заседания Всероссийского схода татарских сел был дан старт акции по сбору средств для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от чрезвычайных происшествий жителям Донецкой и Луганской народных республик.

На собранные средства было закуплено необходимые продукты питания и одежда. 25 марта груз был передан в сборный пункт по Республике Татарстан, организованный в Казани. Отсюда гуманитарная помощь будет доставлена в ДНР и ЛНР. Отправка предполагается 29 марта. Закупленные продукты оплачены Фондом Всемирного конгресса татар за счет средств добровольных пожертвований руководителей и активистов татарских общественных организаций из регионов РФ, в том числе Республики Татарстан.

На сегодняшний день к этому благородному делу внесли свою лепту наши соплеменники из Тюменской, Самарской, Пензенской, Челябинской и др. областей.

Акция по сбору и распределению добровольных пожертвований в поддержку населения ДНР и ЛНР продолжается. Реквизиты для желающих внести свой вклад в акцию по сбору гуманитарной помощи:

Юридическое лицо: Республиканский общественный фонд «Всемирного конгресса татар»,

ИНН 1653007500 / КПП 165501001

Юр. адрес:

420015, г. Казань, ул. К. Маркса, дом 38/5

Почтовый адрес:

420060, г. Казань, Площадь свободы, д. 1
Контакты (для справок): Тел: 8 (843) 299-77-18, 236-51-84, 236-59-16

Эл. почта: [email protected]
Руководитель: Директор, Сабиров Артур Валерьевич
Банковские реквизиты: Отделение «Банк Татарстан» №8610 ПАО Сбербанк г. Казань

р/с 40703810162020100015

БИК 049205603

к/с 30101810600000000603
Назначение платежа:

Внимание! Обязательно для заполнения

 «Пожертвование для оказания помощи пострадавшим от чрезвычайных происшествий жителям. Без налога (НДС)»

 

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