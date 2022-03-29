Сбор гуманитарной помощи продолжается

18 марта во время пленарного заседания Всероссийского схода татарских сел был дан старт акции по сбору средств для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от чрезвычайных происшествий жителям Донецкой и Луганской народных республик.
На собранные средства было закуплено необходимые продукты питания и одежда. 25 марта груз был передан в сборный пункт по Республике Татарстан, организованный в Казани. Отсюда гуманитарная помощь будет доставлена в ДНР и ЛНР. Отправка предполагается 29 марта. Закупленные продукты оплачены Фондом Всемирного конгресса татар за счет средств добровольных пожертвований руководителей и активистов татарских общественных организаций из регионов РФ, в том числе Республики Татарстан.
На сегодняшний день к этому благородному делу внесли свою лепту наши соплеменники из Тюменской, Самарской, Пензенской, Челябинской и др. областей.
Акция по сбору и распределению добровольных пожертвований в поддержку населения ДНР и ЛНР продолжается. Реквизиты для желающих внести свой вклад в акцию по сбору гуманитарной помощи:
|Юридическое лицо:
|Республиканский общественный фонд «Всемирного конгресса татар»,
ИНН 1653007500 / КПП 165501001
Юр. адрес:
420015, г. Казань, ул. К. Маркса, дом 38/5
Почтовый адрес:
420060, г. Казань, Площадь свободы, д. 1
|Контакты (для справок):
|Тел: 8 (843) 299-77-18, 236-51-84, 236-59-16
Эл. почта: [email protected]
|Руководитель:
|Директор, Сабиров Артур Валерьевич
|Банковские реквизиты:
|Отделение «Банк Татарстан» №8610 ПАО Сбербанк г. Казань
р/с 40703810162020100015
БИК 049205603
к/с 30101810600000000603
|Назначение платежа:
Внимание! Обязательно для заполнения
|«Пожертвование для оказания помощи пострадавшим от чрезвычайных происшествий жителям. Без налога (НДС)»