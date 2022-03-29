В стенах Городского культурного центра г. Сургут прошёл концерт коллектива татарской культуры «Сандугач»

В стенах Городского культурного центра прошёл концерт коллектива татарской культуры «Сандугач». Судя по аплодисментам и овациям, зрители остались в восторге.

Концертная программа была яркой, насыщенной. Заводные танцы сменялись душевными песнями, солисты ансамбля выступили в режиме нон-стоп. Чего только стоит номер «Ай былбылым», которым открыли концерт.

Новый массовый номер «Бас әле» также поразил зрителей.

Несмотря на то, что каждый участник коллектива имеет свою сферу деятельности, их профессионализм невозможно отличить от артистов эстрады. Каждый день они спешат на репетиции, вкладывают все свои силы и терпение в постановку номеров – и все это с целью сохранения татарского языка и культуры и передачи ее молодому поколению. За это они достойны высокой похвалы!

На протяжении трех с половиной десятилетий «Сандугач» – постоянный участник всех масштабных городских мероприятий, визитная карточка Национально-культурной автономии татар г. Сургут.

Отдельно нужно сказать о национальных костюмах, в которых выступает ансамбль «Сандугач». Они не оставляют никого равнодушными. Столько комплиментов получают участники ансамбля во время участия в городских мероприятиях! Расшитые национальным татарским орнаментом, в приятных оттенках. Конечно, огромная благодарность Национально-культурной автономии татар г. Сургута. Без ее поддержки в пошивах костюмов участники ансамбля не смогли бы радовать глаз зрителя. Хочется сказать, что и сами участники ансамбля шьют костюмы для своих выходов.

Спасибо коллективу ансамбля за яркий, запоминающийся концерт, руководителю ансамбля, заслуженному деятелю культуры ХМАО-Югры Зиганшиной Нурие Ахатовне, а также коллективу Городского культурного центра за помощь в проведении мероприятия.

Те, кому не остались билеты на концерт или те, кто хочет еще раз посмотреть, смогут насладиться им 17 апреля. Через пару недель состоится еще один концерт коллектива татарской культуры «Сандугач»! Концертная программа будет чуть переделана. Например, своими выступлениями порадует младший состав ансамбля, а также солист Динар Галимов.

Сургут татарлары