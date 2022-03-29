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Московский Сабантуй вернется в столицу 2 июля

Московский Сабантуй вернется в столицу 2 июля

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 29.03.2022 0 1

2 июля 2022 года САБАНТУЙ — любимый праздник москвичей и гостей столицы вновь соберёт нас на традиционной площадке в музее-заповеднике «Коломенское» и станет ярким и этнокультурным событием мирового масштаба!

Тема подготовки к сабантую стала центральной на заседании Президиума Совета Автономии татар Москвы в Татарском культурном центре. Председателем Оргкомитета праздника был избран Фарит Фарисов. Традиционно Сабантуй пройдет при поддержке Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Правительства Москвы и Автономии татар Москвы.

Московский Сабантуй — это место единения татар и башкир, праздник представителей всех народов, живущих в столице.

avtonomiya.tatar

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