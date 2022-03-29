В Челябинске стартовали конкурсы для детей

В прошедшие выходные красочно начались конкурсные этапы участников “Нәни энҗеләр”, “Нәни батырлар”, “Яз чәчәкләре”, “Шаян батырлар”.

В 81-й школе имени Мусы Джалиля прошел творческий мастер-класс для финалистов конкурсов “Нәни энҗеләр”, “Нәни батырлар”, “Яз чәчәкләре” и “Шаян батырлар”.

Наш замечательный друг, художник Алена Аскарова подготовила Арт-терапию под названием «Кто я?».

На мастер-классе юные участники познакомились с основами рисования портрета. Каждая работа отражение своего автора. Что я люблю, что умею, чем горжусь и о чем мечтаю!

Девчонки и мальчишки рисовали свои образы в национальных татарских костюмах, с удовольствием погружаясь в творческий процесс.