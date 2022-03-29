“Өй юу өмәсе” – обряд взаимопомощи домашней уборки

У татар в преддверии праздника «Сабантуй», существует обряд взаимопомощи домашней уборки. Молодые в деревнях сообща помогали убирать дома соседей после долгой зимы. Хозяева в знак благодарности угощали потрудившихся вкусными блюдами. Тут же и песням и танцам было место.

В зелёных платьях, камзолах и белых фартуках с красивыми узорами народный коллектив ансамбль татаро-башкирской песни “Ляйсан” и этнографическая школа “Чишмэкэй” 19 марта во Дворце искусств “Современник” показали публике обряд взаимопомощи «Өй юу өмәсе”.

На концерте прозвучали вокальные и хореографические номера о труде, о молодости, о друзьях, о жизни, о родном крае, словно они работали под девизом “Помогать, так с песней”.

Дипломами лауреатов II, III степени и медалями проекта «Музыкальный Звёздный Олимп» Международного детского, взрослого, профессионального вокального конкурса «Северный звездопад» (г.Нижневартовск) наградила артистов начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Нина Андреевна Потопова, руководителю коллективов «Ляйсан» и «Чишмэкэй» Ильзире Идеаловне Якшиевой было вручено благодарственное письмо организаторов конкурса.

Фотозона и выставка декоративно – прикладного творчества объединения «Ак калфак» всем понравилась. Зрители примеряли традиционные женские и мужские головные уборы, фотографировались. Калфаки, тюбетейки, цветы, платочки, шали и башмаки выглядели очень красиво.

Руководитель народного коллектива ансамбля татаро-башкирской песни «Ляйсан» Дворца искусств «Современник», педагог этнографической школы «Чишмэкэй» МОУДО «Центра дополнительного образования детей» города Стрежевого Якшиева И.И.

Татары Сургута