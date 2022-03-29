В Лесосибирске прошел фестиваль татарского творчества «Дуслык купере»

26 марта 2022 г. в г. Лесосибирске прошел фестиваль татарского творчества «Дуслык купере» (Мост Дружбы) с участием татарских коллективов и исполнителей из городов Ачинск, Енисейск, ЗАТО г. Железногорск, Красноярск и Лесосибирск; авылов Елга Большеулуйского и Отношка Казачинского муниципальных районов, а также авылов Икшурма и Солоуха Пировского муниципального округа.

Количество участников составило более 50 человек. Фестиваль был посвящен Году культурного наследия народов России (Указ Президента Российской Федерации от 30 декабря 2021 года) и проводился в рамках культурных мероприятий в городе Лесосибирск, который был объявлен в 2022 году «Культурной столицей Красноярья», а так же в рамках поддержания этнокультурных связей татар Красноярского края.

Фестиваль был первым мононациональным, в данном случае татарским, праздничном событием, проведенным в 2022 году в «Культурной столице Красноярья» в рамках реализуемого проекта «Перекресток культур». Глава государства при обсуждении Указа заявил, что «…поддержка культуры и традиций народов многонациональной страны — один из приоритетов власти…».

Стремление к сохранению традиций, культуры народов, проживающих вдали от исторической Родины, всегда вызывает самое высокое уважение. В фестивале приняли участие как молодые исполнители, так и наши ветераны. Участников тепло приветствовали начальник управления культуры администрации г. Лесосбирска Стелмах Ангелина Владимировна и председатель МТНКА г. Лесосибирска Гмальтдинова Залида Рахимуловна.

Прекрасную выставку поделок на фестиваль привез СДК авыла Икшурма Пировского муниципального округа. Большое спасибо за поддержку фестиваля Краевому Дому Дружбы народов Красноярского края. Всем участникам фестиваля Зур рахмәт!

председатель татарской национально-культурной автономии “ЯР”

Вагиз Файзуллин