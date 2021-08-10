Сборная Татарстана заняла второе место на Спартакиаде молодежи России по шахматам

Сборная Республики Татарстан заняла второе место в финале V летней Спартакиады молодежи России по шахматам. Всего в турнире, который проходил со 2 по 7 августа в Уфе, сыграли 13 команд.

В состав команд вошли перспективные молодые юниоры и юниорки от 17 до 20 лет. За сборную Татарстана выступили мастер спорта Артур Гайфуллин, Адель Жафяров, мастера ФИДЕ (международная шахматная федерация) Камалия Булатова и Зарина Шафигуллина. Тренером команды выступила Ирина Чибикова.

В финальном матче встретились рейтинг-фавориты турнира – сборные Санкт-Петербурга и Татарстана. По итогам встречи сборная республики заняла второе место соревнований. На третьем месте – шахматисты из Челябинской области.

kzn.ru