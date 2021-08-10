Уроженка Камских Полян стала золотой медалисткой олимпиады «Я – профессионал» по стоматологии

Уроженка Камских Полян, выпускница Казанского государственного медицинского университета и участница движения «Волонтёры-медики» Ляйсан Сибгатуллина завоевала золотую медаль на олимпиаде «Я – профессионал» по направлению «Стоматология».

В будущем девушка планирует обучаться в ординатуре, а бонусные баллы должны помочь ей поступить на бюджетное место. Также Ляйсан получила возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Об этом пишет tatarstan_official.

Будущим участникам олимпиады девушка желает верить в себя и добиваться своих целей: «Как показывает опыт, невозможное возможно, если очень сильно захотеть!».

e-nkama.ru