Сегодня пройдет пленарное заседание Всероссийского схода предпринимателей татарских сел

В Казани стартовал Всероссийский сход предпринимателей татарских сел. Программа схода началась с заседания Национального совета Всемирного конгресса татар. Встречу провел заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Василь Габтелгаязович Шайхразиев.

17 марта участники схода посетили Буинский район и ознакомились с опытом работы сельских предпринимателей.

Сегодня в Казани состоится пленарное заседание X всероссийского схода предпринимателей татарских сел. В нем ожидается участие Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Мероприятие пройдет в торгово-развлекательном комплексе” Корстон”, где также будет представлена выставка товаров татарских предпринимателей.

В этом году в сходе принимают участие 530 делегатов из 41 региона России и 4 зарубежных стран.