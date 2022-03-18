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Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ выпустил книгу на татарском языке «365 көн догада»

Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ выпустил книгу на татарском языке «365 көн догада»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 18.03.2022 0

Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ выпустил книгу на татарском языке «365 көн догада». В книге «365 көн догада» собраны самые необходимые дуа, а также затронуты такие важные темы, как адабы обращения к Всевышнему Аллаху с мольбой, условия принятия дуа, порядок совершения дуа.

Все мольбы приводятся на арабском языке, с транскрипцией и переводом. Также в этой книге вы найдете примеры зикров, салаватов, дуа, возносимые в благословенные дни, и мольбы, совершаемые после прочтения Благородного Куръана.  Мы надеемся, что данное издание будет полезно широкому кругу читателей и способствует укреплению практики обращения с дуа к Всевышнему Аллаху.

dumrt.ru

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