Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ выпустил книгу на татарском языке «365 көн догада». В книге «365 көн догада» собраны самые необходимые дуа, а также затронуты такие важные темы, как адабы обращения к Всевышнему Аллаху с мольбой, условия принятия дуа, порядок совершения дуа.

Все мольбы приводятся на арабском языке, с транскрипцией и переводом. Также в этой книге вы найдете примеры зикров, салаватов, дуа, возносимые в благословенные дни, и мольбы, совершаемые после прочтения Благородного Куръана. Мы надеемся, что данное издание будет полезно широкому кругу читателей и способствует укреплению практики обращения с дуа к Всевышнему Аллаху.

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