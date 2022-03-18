Состоялось открытие пленарного заседания IX Всероссийского схода предпринимателей из татарских сел

Сегодня, 18 марта 2022 года, в стенах ГТРК «Корстон» проходит пленарное заседание X Всероссийского схода предпринимателей из татарских сел регионов Российской Федерации и Татарстана. В пленарном заседании принимает участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

-В сегодняшнем заседании принимают участие 530 татарских предпринимателей из 41 региона Российской Федерации. Присутствуют представители самых дальних регионов – Красноярского края, Иркутской области и Республики Бурятия. Перед нами стоит важная задача: укрепление торговых и экономических связей между регионами, – отметил председатель Национального Совета.

Василь Шайхразиев подчеркнул, что Всероссийский сход предпринимателей татарских сел проводится в этом году в 10 раз: мероприятие стало площадкой для встреч и обмена опытом для тех наших соотечественников, которые освоили новые принципы работы и основали свое дело в период преобразований в сельской жизни.

Также в своем выступлении заместитель Премьер-министра обратил внимание на вопрос о жизни сельской молодежи.

-Очень важно разработать программу, которая поможет молодым людям остаться в деревне и вести там активную деятельность. Одной из основных задач становится воспитание молодежи, которая умела бы организовать работу с использованием современных технологий в сельском хозяйстве. Сегодняшние школьники в будущем станут опорой села, – подчеркнул он.

Заседание продолжилось выступлениями делегатов из регионов Российской Федерации и Татарстана.