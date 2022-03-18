tatruen
Главная / Новости / Состоялось открытие пленарного заседания IX Всероссийского схода предпринимателей из татарских сел
Состоялось открытие пленарного заседания IX Всероссийского схода предпринимателей из татарских сел

Состоялось открытие пленарного заседания IX Всероссийского схода предпринимателей из татарских сел

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 18.03.2022 0 27

Сегодня, 18 марта 2022 года, в стенах ГТРК «Корстон» проходит пленарное заседание X Всероссийского схода предпринимателей из татарских сел регионов Российской Федерации и Татарстана. В пленарном заседании принимает участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

-В сегодняшнем заседании принимают участие 530 татарских предпринимателей из 41 региона Российской Федерации. Присутствуют представители самых дальних регионов – Красноярского края, Иркутской области и Республики Бурятия. Перед нами стоит важная задача: укрепление торговых и экономических связей между регионами, – отметил председатель Национального Совета.

Василь Шайхразиев подчеркнул, что Всероссийский сход предпринимателей татарских сел проводится в этом году в 10 раз: мероприятие стало площадкой для встреч и обмена опытом для тех наших соотечественников, которые освоили новые принципы работы и основали свое дело в период преобразований в сельской жизни.

Также в своем выступлении заместитель Премьер-министра обратил внимание на вопрос о жизни сельской молодежи.

-Очень важно разработать программу, которая поможет молодым людям остаться в деревне и вести там активную деятельность. Одной из основных задач становится воспитание молодежи, которая умела бы организовать работу с использованием современных технологий в сельском хозяйстве. Сегодняшние школьники в будущем станут опорой села, – подчеркнул он.

Заседание продолжилось выступлениями делегатов из регионов Российской Федерации и Татарстана.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.