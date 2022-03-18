Делегат из Республики Мордовия: “Приглашаем всех на Федеральный Сабантуй!”

В эти минуты в Казани проходит пленарное заседание Всероссийского схода предпринимателей татарских сел. Здесь выступают делегаты из регионов Российской Федерации и Республики Татарстан.

Глава КФХ «Юлдаш» Республики Мордовия Рафик Фетхуллов рассказал о деятельности наших соотечественников, проживающих в Республике Мордовия.

– У нас работает клуб татарских предпринимателей, в мечетях проводятся ифтары, ежегодно в Мордовии проходит фестиваль-конкурс “Татар жыры – авылым тавышлары”. В 2022 году в селе Аксеново Лямбирского района, на базе крестьянско-фермерского хозяйства «Юлдаш» пройдет Федеральный Сабантуй. Уважаемый Рустам Нургалиевич! Дорогие друзья! Мы приглашаем всех посетить замечательный татарский народный праздник – Сабантуй!

Также делегат рассказал о желании открыть “Центр татарской культуры”, на базе которого будут созданы музеи таких писателей как Хади Такташ, Шариф Камал и Габдрахман Абсалямов. В будущем планируется организовать туристический маршрут, начинающийся от этого центра и включающий в себя путешествие по музеям писателей в крупных татарских деревнях, возможность увидеть древний Болгар и мечеть Кул Шарифа города Казани.