Рустам Минниханов поприветствовал делегатов Всероссийского схода предпринимателей татарских сел

В Казани состоялось пленарное заседание Всероссийского схода предпринимателей татарских сел. Здесь выступили делегаты из регионов Российской Федерации и Республики Татарстан, рассказали о состоянии предпринимательства в своих поселениях.

В пленарном заседании принял участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Он обратился к делегатам с приветственным словом и поблагодарил их за эффективную деятельность.

– Все вы являетесь примером для нашего народа. Я искренне благодарю всех вас. Каждое сегодняшнее выступление – это пример любви к своему народу, к своей религии, пример сохранения национальных традиций и продуктивной работы, – отметил Рустам Минниханов.

В завершении пленарного заседания Президент Республики Татарстан вручил государственные награды.

В этом году во Всероссийском сходе предпринимателей татарских сел приняли участие 530 делегатов из 41 региона России и 4 зарубежных стран.