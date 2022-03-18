Almet Music Lab приглашает на отчетный концерт

19 марта 2022 г. в киноконцертном зале Общественного центра «Алмет» (г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 69А) состоится отчетный концерт музыкальной лаборатории Almet Music Lab.

В течение недели для участников лаборатории проводились мастер-классы по приемам игры на традиционных тюркских музыкальных инструментах. Энтузиастам была предоставлена уникальная возможность использовать для создания композиций коллекцию Выставки тюркских музыкальных инструментов (щипковые и смычковые струнные, деревянные духовые, перкуссионные). Для обработки сочиненного материала в настоящей юрте (аутентичной реплике жилища Волжской Булгарии) была размещена мобильная студия звукозаписи. Итогом совместной работы казанских музыкантов, сотрудников выставки и учащихся Альметьевского музыкального колледжа стало создание ряда песен в традиционных тюркских жанрах баит, мунаджат, озын көй, такмак, но на актуальные для сегодняшнего дня поэтические темы.

Зрители отчетного концерта смогут первыми услышать уникальный материал, представляющий собой синтез старинной музыкальной культуры Поволжья и его современной интерпретации, который в дальнейшем планируется разместить на ведущих музыкальных платформах в сети интернет. Специальный гость концерта — Заслуженная артистка Республики Татарстан, финалистка шоу «Голос» Эльмира Калимуллина.

Вход на мероприятие бесплатный, при условии предварительной регистрации по ссылке: https://yummy-music.timepad.ru/event/1961138/. Начало в 18 часов.

Видео-трансляция концерта https://vk.com/video-210971726_456239022

Лаборатория организована музыкальным лейблом Yummy Music при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Благотворительного фонда «Татнефть». Партнеры лаборатории: Национальная библиотека Республики Татарстан и платформа VK Music.

mincult.tatarstan.ru