Сегодня состоится Торжественный вечер, посвященный 75-летию Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова

Сегодня, 13 декабря, в 18:00 состоится Торжественный вечер, посвященный 75-летию Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова. Мероприятие пройдет на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени М. Джалиля.

На сцену выйдут творческие коллективы вуза:

• Симфонический оркестр Казанской консерватории

• Хор студентов Казанской консерватории

• Оркестр «Tatarica»

• Оперная студия Казанской консерватории

• Фольклорный ансамбль Казанской консерватории

• Хор учащихся Средней специальной музыкальной школы Казанской консерватории

В программе концерта выступят выпускники и студенты вуза, учащиеся ССМШ консерватории. В их числе: солист Михайловского театра Дамир Закиров (Санкт-Петербург), заслуженные артисты Татарстана Илюса Хузина и Айдар Сулейманов, солистка ТАГТОиБ имени М.Джалиля Любовь Добрынина, солист ТАГТОиБ имени М.Джалиля Денис Хан-Баба, лауреаты международных конкурсов Айсылу Сальманова, Айрат Ганиев, Зульфат Фахразиев (фортепиано), Ван Юйцянь (фортепиано) и другие. На сцену выйдут и юные исполнители – учащиеся ССМШ консерватории, стипендиаты Фонда «Новые имена» Григорий Грицков (кларнет) и Софья Иванова (фортепиано).

В концерте также примет участие хор Татарского государственного академического театра оперы и балета имени М.Джалиля. В сводном хоре, объединяющем три поколения – школьников, студентов и выпускников, зазвучат голоса 170 музыкантов.

За дирижерским пультом в этот вечер будут народный артист России и Татарстана, художественный руководитель и главный дирижер ГАСО РТ, профессор Казанской консерватории Александр Сладковский; заслуженный деятель искусств Татарстана, профессор Ринат Халитов, руководитель Симфонического оркестра консерватории Евгений Афанасьев.

В программе: русская, татарская и зарубежная классика, а также произведения современных композиторов.

Справка Казанская государственная консерватория имени Н.Г.Жиганова основана в 1945 г. Основателем и первым ректором был выдающийся композитор и музыкально-общественный деятель Н. Г. Жиганов. За годы работы консерватория стала центром профессионального музыкального искусства многонационального Поволжья. Среди выпускников всемирно известный композитор София Губайдулина, пионер российского джаза Олег Лундстрем, легендарный татарский певец Ильгам Шакиров и многие другие знаменитые музыканты, известные в России и за рубежом. Выпускники работают в лучших театрах и оркестрах мира, составляют основу всех музыкальных творческих коллективов Татарстана, соседних республик и областей. С 2011 г. Казанская консерватория возглавляет музыкальный научно-образовательный кластер Татарстана. В вузе собрана крупнейшая в Поволжье музыкальная библиотека, издается учебная и научная литература. В 2021 году консерватория вошла в рейтинг Forbes «100 лучших университетов России». Творческие коллективы и солисты вуза выступают с гастролями в России и за рубежом: в БЗК в Москве, Капелле Санкт-Петербурга, Соборе св.Петра в Ватикане, в зарубежных концертах проекта «Русские сезоны» (Германия, Италия). В концертных программах консерватории принимали участие выдающиеся российские музыканты Э.Вирсаладзе, Е.Мечетина, М.Плетнев, С.Ролдугин, А.Сладковский и другие. С 2021 г. консерваторией руководит заслуженный деятель искусств РТ, доктор искусствоведения, профессор В.Р.Дулат-Алеев.

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