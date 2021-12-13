В Ярославле прошел День татарской культуры

На одной из лучших концертных площадок города Ярославль, в МАУ «ДК им. А.М. Добрынина», администрация которого является нашим партнером, прошел День татарской культуры «Исэнме, курше». Организаторами мероприятия выступили ЯРОО «ТКПО «МИРАС» и ЯРООТЖ «Ак калфак».

Такое название взято не случайно, ведь на Ярославской земле в мире и согласии проживают люди разных национальностей. Это мероприятие организаторы посвятили своему земляку Ахмерову Ахмету Ибатулловичу, уроженцу Куйбышевской области, ныне Самарской. Пол века назад простой рабочий Шинного завода был награжден высоким званием Герой Социалистического Труда.

Мероприятие посетили ветераны Шинного завода, председатель муниципалитета города Ярославля Ефремов Артур, Глава Администрации Кировского и Ленинского районов города Ярославля Трудоношин Александр Васильевич. В концерте приняли участие творческие коллективы МАУ «ДК им. А.М. Добрынина», МАУ «ДК Строитель», Украшением концертной программы стала этногруппа из Казани «Риваять», под руководством Руслана Габитова.

По отзывам зрителей, представителей Департамента культуры Ярославской области и Департамента общественных связей Ярославской области, коллектив «Риваять» просто потрясающий. Такой шикарный подарок ярославцам сделал Всемирный конгресс татар, который также является партнером наших татарских организаций.

Хочется выразить слова благодарности всем нашим партнерам за помощь в проведении таких важных мероприятий в сфере гармонизации межнациональных отношений.

Ссылка на репортаж о концерте https://vesti-yaroslavl.ru/novosti/item/58490-den-tatarskoj-kultury-otmetili-v-yaroslavle

Председатель ЯРОО «ТКПО «МИРАС»

Фирдаус Кузнечихина